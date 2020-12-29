ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

Алексей Навальный

CentralAsia (CA) - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пригрозила российскому оппозиционеру Алексею Навальному заменой условного срока на реальный.



В 2014 году он получил условный срок по делу «Ив Роше» с пятью годами испытательного срока, позже его продлили до конца 2020 года.



Как сообщается на сайте ведомства, московское ФСИН может расценить неявку к ним Навального как намеренное уклонение от обязательного контроля.



«В журнале The Lancet 22 декабря опубликована статья на основе материалов германской клиники «Шарите», собранных по результатам лечения гражданина РФ Навального А.А. Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни», - говорится в сообщении ФСИН.



Таким образом, Навальный должен явиться в московский филиал ведомства в соответствии с приговором суда. 28 декабря Навальному, который все еще находится в Германии, направили уведомление о необходимости посетить ФСИН.



В случае подтверждения факта уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, ФСИН вправе требовать от суда назначить осужденному реальное наказание за «систематическое нарушение закона».



«28 декабря Навальному А.А. направлено уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ). Информация о необходимости явки Навального А.А. в УИИ также направлена его адвокату и пресс-секретарю», - говорится в сообщении.



Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев опубликовал сообщение от начальника филиала N15 УИИ московского УФСИН, согласно которому Навальный приглашен для регистрации к 9:00 29 декабря.



По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик по-прежнему находится в Германии на лечении.