В Казахстане число вылечившихся от коронавируса превысило 140 тыс. человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 841 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 140 684 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 17 774;

- Алматы - 16 693;

- Нур-Султан - 16 679;

- Атырауская область - 12 170;

- Карагандинская область - 11 288;

- Западно-Казахстанская область - 7958;

- Северо-Казахстанская область - 7940;

- Павлодарская область - 7334;

- Костанайская область - 7128;

- Акмолинская область - 6160;

- Алматинская область - 5807;

- Шымкент - 5299;

- Жамбылская область - 4532;

- Мангистауская область - 3547;

- Актюбинская область - 3544;

- Туркестанская область - 3518;

- Кызылординская область - 3313.

Коронавирус в Казахстане

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