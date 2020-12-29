В Казахстане число вылечившихся от коронавируса превысило 140 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 841 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 140 684 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 17 774;
- Алматы - 16 693;
- Нур-Султан - 16 679;
- Атырауская область - 12 170;
- Карагандинская область - 11 288;
- Западно-Казахстанская область - 7958;
- Северо-Казахстанская область - 7940;
- Павлодарская область - 7334;
- Костанайская область - 7128;
- Акмолинская область - 6160;
- Алматинская область - 5807;
- Шымкент - 5299;
- Жамбылская область - 4532;
- Мангистауская область - 3547;
- Актюбинская область - 3544;
- Туркестанская область - 3518;
- Кызылординская область - 3313.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения