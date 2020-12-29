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  29 декабря 2020
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Скорбящий лебедь на железнодорожных путях задержал 23 поезда в Германии
// The Guardian

CentralAsia (CA) -  Более 20 поездов были задержаны в Германии почти на час из-за лебедя, «скорбившего» на железнодорожных путях по причине гибели своего спутника, пишет РИА Новости.

Согласно заявлению правоохранителей, инцидент, который потребовал проведения «особой спасательной операции», произошел 23 декабря на железной дороге, соединяющей Кассель (земля Гессен) и Геттинген (земля Нижняя Саксония).

Два лебедя забрели в район высокоскоростной железной дороги, и одна из птиц погибла, став, предположительно, жертвой контактной сети. Оставшаяся в живых птица не хотела покидать место инцидента, и неоднократные попытки ее выманить с путей также не приносили успеха.

На помощь пришли пожарные из гессенской коммуны Фульдаталь, которые подняли птицу с помощью специального оборудования.

«Из-за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут», - отмечается в заявлении.

Уцелевшего лебедя позднее выпустили на реке Фульда.

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