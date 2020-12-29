Байден обвинил администрацию Трампа в безответственности при передаче дел

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Джо Байден обвинил команду администрации Дональда Трампа в блокировании передачи дел в ряде ведомств, пишет ВВС.



«Мы столкнулись с препятствиями, которые создает политическое руководство министерства обороны и управления по вопросам менеджмента и бюджета. Сейчас мы просто не получаем всей необходимой информации по ключевым вопросам национальной безопасности от уходящей администрации», - сказал Байден, назвав такие действия проявлением безответственности.



В Пентагоне ответили, что провели «164 интервью с более чем 400 сотрудниками и передали более 5 тысяч документов - гораздо больше, чем запрашивала команда Байдена».

