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  29 декабря 2020
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Байден обвинил администрацию Трампа в безответственности при передаче дел
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Избранный президент США Джо Байден обвинил команду администрации Дональда Трампа в блокировании передачи дел в ряде ведомств, пишет ВВС.

«Мы столкнулись с препятствиями, которые создает политическое руководство министерства обороны и управления по вопросам менеджмента и бюджета. Сейчас мы просто не получаем всей необходимой информации по ключевым вопросам национальной безопасности от уходящей администрации», - сказал Байден, назвав такие действия проявлением безответственности.

В Пентагоне ответили, что провели «164 интервью с более чем 400 сотрудниками и передали более 5 тысяч документов - гораздо больше, чем запрашивала команда Байдена».

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