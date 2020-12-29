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  29 декабря 2020
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Американский режиссер Фрэнсис Коппола выпустил новую версию «Крестного отца 3», изменив конец фильма

CentralAsia (CA) -  Третья часть американского киносериала «Крестный отец» (1990 г.), снятого Фрэнсисом Фордом Копполой по мотивам одноименного романа 1969 года итальянского автора Марио Пьюзо, подверглась критике со стороны зрителей и кинокритиков, особенно из-за того, что не оправдала ожиданий по сравнению с предыдущими двумя частями фильма.

Критики назвали «Крестный отец 3» неудовлетворительным концом эпохальной саги.

Так, режиссер трилогии Фрэнсис Форд Коппола перемонтировал фильм и выпустил его под новым названием «Крестный отец. Кода: Смерть Майкла Корлеоне».

Как пишет Screen Rant, в новой версии режиссер фильма изменил начало и конец, а также поменял местами несколько сцен.

По словам самого Копполы, в этой версии конец фильма является более удачным завершением истории, начатой в «Крестном отце» и «Крестном отце 2».

«Крестный отец» считается величайшим гангстерским фильмом по мнению Американского института киноискусства и одним из лучших фильмов в истории кинематографа.

На 45-й церемонии вручения наград Американской академии «Оскар» картина получила три премии: в категориях «Лучший фильм года», «Лучший адаптированный сценарий» Пьюзо и Копполы, в категории «Лучший актёр главной роли» за актёрское исполнение Марлона Брандо — и ещё 19 различных наград и 17 номинаций. Также занимает третью строчку в списке лучших фильмов за всю историю американского кинематографа.

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