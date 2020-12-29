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  29 декабря 2020
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Монгольский горнодобывающий гигант Оюу-Толгой предоставил 30 студентам стипендии

CentralAsia (MNG) -  Оюу-Толгой наградила 30 студентов стипендией своей компании, подтвердив ее видение «Природные ресурсы для непреходящей ценности, знаний и навыков» для Монголии.

С 2010 года компания предоставила стипендии и другие образовательные льготы 3252 студентам в рамках своих индивидуальных программ лидерства и развития карьеры.

Стипендия Оюу-Толгой включает оплату полного учебного года, ежемесячное пособие и расходы на проживание для сельских студентов по мере необходимости.

В этом году церемония вручения стипендий прошла виртуально, на которой 20 студентов получили стипендии для обучения в университете по своему выбору, а десять студентов будут изучать новую учебную программу по горной геотехнике в Монгольском национальном университете науки и технологий, разработанную в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между компанией и университетом.

Целью этой программы является подготовка инженеров-геологов, конкурентоспособных на мировом уровне, на местном уровне с использованием ресурсов и обучения на руднике мирового класса Оюу-Толгой.

Стипендиаты также получат возможность принять участие в программе развития молодежи Оюу-Толгой, разработанной для их личного развития.

Оюу-Толгой — крупнейшая компания по добыче меди и золота Монголии, является стратегическим партнерством между правительством Монголии, Turquoise Hill Resources и Rio Tinto.

Расположенная в Южном Гоби, компания Оюу-Толгой начала отгрузку продукции клиентам в июле 2013 года. Оюу-Толгой управляется компанией Rio Tinto, которая вкладывает глобальный опыт и передовые технологии в развитие горнодобывающей промышленности Монголии и гарантирует, что Оюу-Толгой является одним из самых современных шахт в мире.

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