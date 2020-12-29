Утвержден символ 20-летия создания ШОС (фото)

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон утвердил символ 20-летия создания Шанхайской организации сотрудничества. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба главы государства.



Символ нарисован в виде круга «20», в верхней части которого изображены флаги государств-членов ШОС, в нижней части — атлас, как символ таджикской культуры, а в середине — надпись «Душанбе 2021», как место проведения мероприятия.



На втором кольце размещена надпись Шанхайской организации сотрудничества на русском и китайском языках. В центре круга — изображение планеты Земля.



Министерства и ведомства, организации и учреждения, исполнительные органы государственной власти областей, городов и районов, средства массовой информации могут широко использовать в качестве образца символ 20-летия Шанхайской организации сотрудничества, говорится в сообщении.



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