Узбекистанцы задолжали за электроэнергию $335 млн

CentralAsia (UZ) - Задолженность за электроэнергию по Узбекистану составляет 3,5 трлн сумов (около 335 млн долларов по текущему курсу).

Об этом сообщил первый заместитель председателя правления компании «Региональные электрические сети» Джахонгир Обиджанов в ходе пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Чиновник также добавил, что задолженность только физических лиц за электроэнергию на 1 декабря составляет 2,34 трлн сумов (223 млн долларов).

По словам Обиджанова, задолженность только физических лиц за электроэнергию на 1 октября составляла 2,38 трлн сумов (227 млн долларов).

«В течение двух месяцев размер долга снизился на 40 млрд сумов (3,8 млн долларов). Это результат внедрения биллинговой системы», – пояснил глава «Региональных электрических сетей».

Джахонгир Обиджанов отметил, что самый большой долг за электроэнергию – в Самаркандской области – 655 млрд сумов (62,5 млн долларов).