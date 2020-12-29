[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистанцы задолжали за электроэнергию $335 млн

CentralAsia (UZ) -  Задолженность за электроэнергию по Узбекистану составляет 3,5 трлн сумов (около 335 млн долларов по текущему курсу).

Об этом сообщил первый заместитель председателя правления компании «Региональные электрические сети» Джахонгир Обиджанов в ходе пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Чиновник также добавил, что задолженность только физических лиц за электроэнергию на 1 декабря составляет 2,34 трлн сумов (223 млн долларов).

По словам Обиджанова, задолженность только физических лиц за электроэнергию на 1 октября составляла 2,38 трлн сумов (227 млн долларов).

«В течение двух месяцев размер долга снизился на 40 млрд сумов (3,8 млн долларов). Это результат внедрения биллинговой системы», – пояснил глава «Региональных электрических сетей».

Джахонгир Обиджанов отметил, что самый большой долг за электроэнергию – в Самаркандской области – 655 млрд сумов (62,5 млн долларов).

print
  • Монголия планирует оцифровать пенсионные книжки и книжки социального страхования
  • В Туркменистане население столкнулось с проблемами из-за снегопада
  • За сутки в Казахстане коронавирусная пневмония выявлена у 27 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com