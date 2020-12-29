В Туркменистане медработников в карантинных зонах вынуждают покрывать расходы, связанные с профессиональной деятельностью

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CentralAsia (TM) - В Туркменистане медицинским работникам в карантинных зонах приходится самим покрывать расходы, связанные с профессиональной деятельностью. Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык.

В административном центре Лебапского велаята городе Туркменабад три больницы остаются в режиме карантина для приёма больных с признаками COVID-19. Это – городская больница, одно отделение многопрофильной больницы и инфекционная больница.

По сообщению корреспондента, лечебные учреждения принимают больных по очереди. «Например, когда в городской больнице не остаётся мест, больных направляют в многопрофильную больницу, когда там всё заполняется, больных перенаправляют в инфекционную», рассказал местный житель нашему корреспонденту.

Между тем, медицинские работники во время дежурства в карантинных зонах вынуждены за свой счёт покупать средства гигиены и другие предметы первой необходимости. «Со стороны государства никакой помощи нет», говорит собеседник.

По его словам, в течение 14-дневного дежурства каждому работнику приходится в среднем расходовать по 400 манатов (114 долларов). Они сами оплачивают трёхразовое питание, покупают мыло, шампунь, зубную пасту и другие средства гигиены. «Даже туалетную бумагу им приходится приносить самим», говорит собеседник.

На последней сессии Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана 25 сентября президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о выплате надбавок работникам здравоохранения, задействованным в борьбе с острыми инфекционными заболеваниями в стране.

«Но до сих пор ничего не заплатили», рассказал один из местных врачей в анонимном разговоре с корреспондентом Азатлыка. Даже если что-то и заплатили, то это вряд ли покроет даже те расходы, которые медработникам приходится оплачивать из своего кармана, добавил он.

«Когда 15 декабря Лебапская многопрофильная больница повторно закрылась на карантин, первая группа врачей, заступившая на дежурство, сами собрали деньги, чтобы покрыть расходы на питание», рассказал другой житель Лебапа.

Кроме того, в медицинских учреждениях, находящихся под карантином, работникам снизили зарплату, сообщает корреспондент. «Причина в том, что эти учреждения перестали приносить доход государству. Наша зарплата зависит от прибыли. Чем больше мы сдаём государству денег, тем выше у нас зарплата», рассказал один из врачей на условиях анонимности.

В рамках принятой в Туркменистане Программы здравоохранения медицинские учреждения переведены на хозрасчётную основу.

Тем временем, Туркменистан выразил интерес в приобретении российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом 25 декабря на своём сайте сообщило Министерство здравоохранения России. В сообщении говорится, что делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Бердинияза Мятиева обсудила этот вопрос с руководством Минздрава России. «Туркменская сторона выразила интерес в покупке российской вакцины», сообщается на сайте.

Туркменистан до сих пор утверждает, что на территории страны не выявлено ни единого случая заболевания COVID-19.