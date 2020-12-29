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  29 декабря 2020
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Таджикистан и Китай обсудили вопросы внешней безопасности

CentralAsia (TJ) -  Сегодня состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана Хусрава Нозири со специальным представителем Министерства иностранных дел Китая по делам внешней безопасности Чэн Гопином в режиме видеоконференции.

Как сообщает пресс-служба МИД РТ, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в сфере обеспечения безопасности, отметили важность принятия совместных действий по преодолению негативных последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, подчеркнули необходимость активизации торгово-экономического взаимодействия, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

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