В России число зараженных коронавирусом превысило 3,1 млн

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 27 002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 декабря сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 3 915 (14,5%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 105 037 случаев коронавируса.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 89,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 292 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 662 615 человек.