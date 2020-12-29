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  29 декабря 2020
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В Узбекистане 2021 год объявлен Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 29 декабря, выступая с посланием Олий Мажлису, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил название 2021 года.

Будущий год объявлен Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, сообщила пресс-служба главы государства.

"Если мы сможем объединить знания, жизненный опыт, дальновидность старшего поколения с энтузиазмом, смелостью и целеустремленностью нашей молодежи, то обязательно достигнем поставленных перед собой целей.

Уверен, что вместе с такой образованной, обладающей мощным созидательным потенциалом молодежью мы построим новый Узбекистан", - отметил в ходе выступления президент.

По традиции, начиная с 1997 года, президент объявляет название будущего года и определяет приоритетные направления дальнейшего развития общества. 2020 год был назван Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики.

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