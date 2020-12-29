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  29 декабря 2020
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За сутки в России от COVID-19 умерли 562 человека
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 562 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти выявлено в Санкт-Петербурге — 79 и Москве — 75.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 55 827 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,1 млн человек, из них выздоровели — 2,4 млн, под медицинским наблюдением остаются 662 615 пациентов.

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