За сутки в России от COVID-19 умерли 562 человека

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 562 человека, передает оперативный штаб.



Так, большинство случаев смерти выявлено в Санкт-Петербурге — 79 и Москве — 75.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 55 827 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,1 млн человек, из них выздоровели — 2,4 млн, под медицинским наблюдением остаются 662 615 пациентов.