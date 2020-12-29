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  29 декабря 2020
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В Узбекистане объявят минимальные потребительские расходы населения

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане объявят минимальные потребительские расходы населения. Об этом в послании парламенту 29 декабря заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

С 1 марта будущего года будут объявлены минимальные потребительские расходы населения, заявил глава государства.

Правительству поручается в двухмесячный срок систематизировать социальные гарантии и разработать программу мер по их поэтапному обеспечению на уровне минимальных потребительских расходов.

Чтобы вывести из бедности каждого, кто включен в «железную тетрадь», будет внедрен новый механизм, основанный на принципе «мотивация, навыки и финансовая поддержка».

Также семьям, занимающимся сельским хозяйством, будет выделено от 10 соток до 1 гектара земли в зависимости от возможностей и специализации каждого района. Из фондов содействия занятости и общественных работ намечено направить 500 миллиардов сумов для обеспечения занятости нуждающихся слоев населения.

"Мы не можем допустить, чтобы люди, потерявшие работу из-за пандемии, перешли в категорию бедных. Поэтому со следующего года будет введена новая система, предусматривающая трехкратное увеличение размера пособий по временной безработице, а также отмену устаревшего бюрократического порядка предоставления 6 документов для получения такого пособия", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Всем главам районов и городов следует в месячный срок разработать целевую программу по сокращению бедности на своей территории и ежеквартально отчитываться о ее исполнении.

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