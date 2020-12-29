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  29 декабря 2020
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Новый «британский» штамм коронавируса выявлен в Индии

CentralAsia (CA) -  У шестерых человек, вернувшихся в Индию из Великобритании, выявлена новая британская мутация коронавируса. Об этом сегодня, 29 декабря сообщило Министерство здравоохранения Индии.

По данным ведомства, все эти люди содержатся в одиночных изоляционных комнатах в медицинских учреждениях, контактировавшие с ними также были помещены в карантин.

«Было начато всестороннее отслеживание других контактов среди пассажиров, родственников и других. Секвенирование генома на других образцах продолжается. Ситуация находится под тщательным наблюдением, и штатам регулярно предоставляются рекомендации по усилению наблюдения, локализации, тестирования и отправки образцов в лаборатории INSACOG», - заявили в министерстве.

Ранее о наличии новой мутации коронавируса из Великобритании сообщили Дания, Нидерланды, Австралия, Италия, Швеция, Франция, Испания, Швейцария, Германия, Канада, Япония, Ливан и Сингапур.

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