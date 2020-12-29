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  29 декабря 2020
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Президент России наградил посла в Узбекистане орденом

CentralAsia (UZ) -  Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета посла РФ в Узбекистане Владимира Тюрденева. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщается награда вручена «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации» и «многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

В.Тюрденев был назначен послом в Узбекистане в ноябре 2009 года. Ранее дипломат возглавлял дипведомства РФ в Суринаме, Бразилии.

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