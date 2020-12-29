В Туркменистане население столкнулось с проблемами из-за снегопада

CentralAsia (TM) - Снегопад, обрушившийся в минувшие выходные на Ахал и Мары, создал ряд проблем для населения и стал причиной многочисленных ДТП.

В это время туркменское государственное телевидение сообщило о прогулке президента Гурбангулы Бердымухаммедова с внуком Керимгулы у подножия Копетдага, но не упомянуло проблем, связанных со снежной погодой.

Начавшийся 25 декабря снегопад продолжался и на следующий день, а толщина снежного покрова составила более 10 сантиметров.

Коммунальные и дорожные службы снова оказались не готовы к зимним холодам и снегу. Тротуары и проезжая часть были засыпаны снегом, дороги не очищены. В Ашхабаде из-за наледи и снега перевернулся пассажирский автобус, а в Мары в ДТП попали множество автомобилей.

Гололед стал испытанием и для пешеходов. Количество людей, упавших и получивших травмы возросло, среди которых много пожилых. Тротуары и пешеходные дорожки не были очищены от снега и обработаны песком и реагентами.

В снегопад резко сократилось количество автотранспорта на улицах Мары, возросла и стоимость такси, в среднем в 2-3 раза. Кроме того, в богатом энергоресурсами Туркменистане, из года в год холодная погода создает серьезные проблемы с отоплением. После снегопада в Ашхабаде и Мары в жилых домах произошло отключение отопления, электричества и газоснабжения.

Государственное телевидение о проблемах, возникших в результате снегопада не сообщило. Вместе с тем, программа, вышедшая в эфир 27 декабря, была посвящена прогулке президента Гурбангулы Бердымухаммедова в заснеженных предгорьях Копетдага.