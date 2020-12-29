В Узбекистане для борьбы с пандемией с госбюджете на новый год сформирован резерв на $287, 5 млн

CentralAsia (UZ) - В сфере здравоохранения в Узбекистане в 2021 году будет продолжена системная борьба с пандемией коронавируса. Для этой работы в государственном бюджете на новый год сформирован резерв в размере 3 трлн сумов (более $287, 5 млн). Об этом в ходе послания Олий Мажлису 29 декабря заявил президент Шавкат Мирзиёев.

По данным главы государства, за счет данных средств будет также проводиться вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

На повышение качества работы и улучшение материально-технической базы санитарно-эпидемиологической службы, создание современных лабораторий будет направлено 200 млн долларов.

С учетом уроков пандемии масштаб цифровизации медицинской сферы будет расширен. Нaмечено расширить спектр дистанционных услуг, внедрение электронного делопроизводства в поликлиниках и больницах.