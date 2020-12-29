В Узбекистане продажи авиабилетов сократились на 73%

- Узбекистан, общество
- 15:03, 29 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - Из-за закрытия границы объем продаж авиабилетов в Узбекистане в 2020 году уменьшился на 73% по сравнению с 2019 годом, сообщает сервис Aviasales.uz.
Средняя стоимость авиарейсов в Россию выросла на 11%, до $220, в Казахстан — на 65%, до $231, в Турцию — на 14%, до $337.
Внутренние перелёты также поднялись в цене. Средняя стоимость полёта внутри Узбекистана — 51$, это на 24% дороже прошлого года.
Среди направлений с самым большим спросом на первое полугодие 2021 года: Россия, Казахстан, Турция, ОАЭ, Беларусь, США, Южная Корея, Украина, Китай и Египет.