В Узбекистане продажи авиабилетов сократились на 73%

CentralAsia (UZ) - Из-за закрытия границы объем продаж авиабилетов в Узбекистане в 2020 году уменьшился на 73% по сравнению с 2019 годом, сообщает сервис Aviasales.uz.

Средняя стоимость авиарейсов в Россию выросла на 11%, до $220, в Казахстан — на 65%, до $231, в Турцию — на 14%, до $337.

Внутренние перелёты также поднялись в цене. Средняя стоимость полёта внутри Узбекистана — 51$, это на 24% дороже прошлого года.

Среди направлений с самым большим спросом на первое полугодие 2021 года: Россия, Казахстан, Турция, ОАЭ, Беларусь, США, Южная Корея, Украина, Китай и Египет.