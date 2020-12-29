В 2020 году в мире убили 50 журналистов, - «Репортёры без границ»

CentralAsia (CA) - В 2020 году были убиты 50 журналистов в связи с их профессиональной деятельностью. Большинство этих случаев (68 процентов) произошло в странах, где нет военных конфликтов. Об этом говорится в отчёте международной правозащитной организации "Репортёры без границ".

«Все больше журналистов убивают в странах, которые считаются мирными. В 2016 году 58% случаев гибели сотрудников СМИ произошло в зонах боевых действий. Сейчас только 32% смертельных случаев пришлось на раздираемые войной страны, такие как Сирия или Йемен, или страны с конфликтами низкой или средней интенсивности, такие как Афганистан и Ирак»,— говорится в докладе.

Среди всех журналистов, которые погибли в 2020 году, преднамеренно было убито 84%, сообщает организация. В 2019 году эта доля составляла 63%. Отмечается, что некоторые журналисты были убиты с особой жестокостью.

Две недели назад в первой части доклада "Репортеров без границ" говорилось о том, что почти 400 журналистов по всему миру отбывают тюремные сроки из-за своей профессиональной деятельности. Больше половины журналистов находятся в тюрьмах пяти стран: Китая, Саудовской Аравии, Египта, Вьетнама и Сирии. По сравнению с прошлым годом на 35 процентов увеличилось число женщин-журналисток, отправленных под стражу, – с 31 до 42.

Доклад "Репортёров без границ" о насилии в отношении журналистов публикуется ежегодно начиная с 1995 года.