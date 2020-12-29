Почему коронавирус уносит жизни даже молодых и здоровых людей? И причем тут гены?

CentralAsia (CA) - Почему одни люди легко переносят коронавирус, а другие — нет? Почему инфекция унесла жизни даже молодых и здоровых людей? Правда ли, что одни люди больше подвержены развитию серьезных осложнений, чем другие? Почему коронавирус ведет себя так избирательно?

Ответ может заключаться не в вирусе, а в нашем организме, точнее в наших генах, пишет автор статьи на страницах NoonPost.

Самый очевидный ответ будет примерно таким: генетика влияет на тяжесть протекания COVID-19.

Британская компания Genomic Project планирует собрать 100 тыс. геномов для дальнейшего изучения, чтобы в будущем открыть дверь для предоставления генетической медицинской помощи всем, кто в ней нуждается. Genomic Project изучила образцы ДНК пациентов с COVID-19 почти 200 отделений интенсивной терапии в Великобритании. Исследователи сравнили эти образцы с образцами здоровых людей и обнаружили гены, связанные с риском тяжелого течения коронавируса.

В результате выявлены отличия в гене TYK2. Коронавирус может провоцировать обширную иммунную реакцию, которая мешает борьбе организма с инфекций, и проникает в дыхательную систему человека.

Другие генетические отличия наблюдались в генах IFNAR2 и DPP9. Ученые полагают, что они являются причиной дефицита интерферона в организме больных коронавирусом. Интерферон — это вещество, секретируемое иммунной системой в организме человека в ответ на проникновение вирусной инфекции. Еще обнаружились отличия в гене OAS, который препятствует репликации вируса.

3-я хромосома

В другом исследовании, опубликованном в журнале Nature, говорится об обнаружении кластера генов на 3-й хромосоме, связанных с развитием дыхательной недостаточности при коронавирусе. Всего в исследовании приняли участие более 3 тыс. пациентов.

COVID-19 и связь с группой крови

Ученые подтвердили связь между тяжестью протекания коронавирусной инфекции и 9-й хромосомой, которая несет набор генов, ответственных за определение групп крови ABO. Исследования показали, что у людей со второй группой крови высокая вероятность развития осложнений и дыхательной недостаточности. Наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с первой группой крови.

COVID-19 и пол

Французские исследователи сообщили, что 73% пациентов с коронавирусом, поступающих в отделение интенсивной терапии, — мужчины. Они болеют коронавирусом чаще, чем женщины ввиду генетического фактора. Ген TLR7, работающий как детектор вирусной активности в организме, расположен на X-хромосоме. А поскольку у женщин две X-хромосомы, то у них и два гена TLR7. Это делает женскую иммунную систему более эффективной в борьбе с коронавирусом, чем мужскую.

COVID-19 и расовая принадлежность

Статистика показывает, что уровень заболеваемости коронавирусом среди чернокожих жителей и людей азиатского происхождения выше, чем у белого населения. Высокий показатель смертности от осложнений коронавируса зарегистрирован среди азиатского населения.

Автор здесь задается вопросом, являются ли условия жизни причиной роста заболеваемости коронавирусом среди темнокожего и азиатского населения или просто есть расы, которые более уязвимы перед коронавирусом, чем другие?

Исследователи попытались ответить на этот вопрос, проведя обширный метаанализ. В итоге они пришли к выводу, что люди африканского, азиатского и латиноамериканского происхождения подвергаются значительно большему риску заражения COVID-19.

К такому же выводу пришли и американские ученые. Они сообщили, что латиноамериканцы страдают от серьезных осложнений коронавируса чаще, чем представители других народов. Исследователи заявили об этом после того, как убедились, что причина не связана с социально-экономическими факторами, условиями жизни или хроническими заболеваниями.

Ученые все еще пытаются разгадать загадку избирательного поведения коронавируса в надежде, что генетика поможет с ним справиться.