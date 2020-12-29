В Кремле прокомментировали список преемников Путина по версии Жириновского

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова депутата Госдумы Владимира Жириновского о преемниках Владимира Путина.



«Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес. Поэтому это было всегда и, наверное, так всегда и будет. Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу», - передает слова Пескова РИА Новости.



Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что кресло главы государства могут занять председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Песков добавил, что «Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, поэтому, наверное, его предположения на этом опыте и основываются».



На вопрос, думает ли Путин о преемнике, Песков ответил, что президента уже много раз об этом спрашивали на всех пресс-конференциях, и он сам много раз на это отвечал.



Глава государства неоднократно отмечал, что это решение предстоит принимать народу.

