Президент Туркменистана посетил с внучками главную новогоднюю елку страны

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внучками побывал на главной елке страны, установленной на площади перед культурно-развлекательным центром «Алем» («Вселенная») в Ашхабаде.

Глава государства поздравил с Новым годом всех детей страны, пожелав им крепкого здоровья и успехов в учёбе. Президент купил внучкам новогодние сувениры, сообщили местные СМИ.

Дед Мороз вручил детям выбранные ими подарки, а те в свою очередь рассказали на разных языках новогодние стихотворения.