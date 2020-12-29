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  29 декабря 2020
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Президент Туркменистана посетил с внучками главную новогоднюю елку страны

CentralAsia (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внучками побывал на главной елке страны, установленной на площади перед культурно-развлекательным центром «Алем» («Вселенная») в Ашхабаде.

Глава государства поздравил с Новым годом всех детей страны, пожелав им крепкого здоровья и успехов в учёбе. Президент купил внучкам новогодние сувениры, сообщили местные СМИ.

Дед Мороз вручил детям выбранные ими подарки, а те в свою очередь рассказали на разных языках новогодние стихотворения.

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