Узбекистан отменит монополию на поставки природного газа

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане планируют отказаться от монополии на поставки природного газа. Об этом в своём послании к парламенту страны 29 декабря заявил президент Шавкат Мирзиёев.



По мере роста экономической активности и доходов населения увеличивается спрос и на энергоресурсы. В частности, в 2021 году начнется формирование оптового рынка электроэнергии с участием государственных и частных электростанций и потребителей.

«Мы также отменим монополию и внедрим рыночные механизмы в сферу поставки природного газа. Таким образом производители и импортеры получат право продавать, а оптовые потребители – покупать природный газ на бирже. Компания «Узтрансгаз» будет заниматься только транспортировкой газа», - подчеркнул президент.

Отмечается, что в целях расширения присутствия частного сектора на рынке сжиженного газа будут отменены пошлины на его импорт.