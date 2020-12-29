[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан отменит монополию на поставки природного газа

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане планируют отказаться от монополии на поставки природного газа. Об этом в своём послании к парламенту страны 29 декабря заявил президент Шавкат Мирзиёев.

По мере роста экономической активности и доходов населения увеличивается спрос и на энергоресурсы. В частности, в 2021 году начнется формирование оптового рынка электроэнергии с участием государственных и частных электростанций и потребителей.

«Мы также отменим монополию и внедрим рыночные механизмы в сферу поставки природного газа. Таким образом производители и импортеры получат право продавать, а оптовые потребители – покупать природный газ на бирже. Компания «Узтрансгаз» будет заниматься только транспортировкой газа», - подчеркнул президент.

Отмечается, что в целях расширения присутствия частного сектора на рынке сжиженного газа будут отменены пошлины на его импорт.

print
  • За 11 месяцев добыча газа принесла Туркменистану $4.13 млрд
  • В Туркменистане в правоохранительных органах планируются увольнения
  • Президент Туркменистана совершил с внуком воздушную прогулку по канатной дороге (фото)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com