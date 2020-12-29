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  29 декабря 2020
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В Узбекистане размер пособий по временной безработице увеличат в три раза

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в 2021 году планируют увеличить размер пособий по временной безработице в три раза. Об этом в послании парламенту заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Глава страны отметил, что нельзя допустить, чтобы люди, потерявшие работу из-за пандемии, перешли в категорию бедных.

«Поэтому со следующего года будет в 3 раза увеличен размер пособий по временной безработице», — сказал он.

Президент поручил отменить «устаревший бюрократический порядок» предоставления 6 документов для получения пособия по временной безработице.

«Всем хокимам районов и городов следует в месячный срок разработать целевую программу по сокращению бедности на своей территории и ежеквартально отчитываться о ее исполнении в местных Кенгашах и перед народом через средства массовой информации. Это должно стать основной задачей всех руководителей и ключевым критерием оценки их работы«, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

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