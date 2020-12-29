Трансмашхолдинг отправил в Казахстан заключительную партию пассажирских вагонов локомотивной тяги за 2020 год

CentralAsia (CA) - Тверской вагоностроительный завод, входящий в состав АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ), отправил в адрес ТОО «Вагоностроительный завод «Тулпар» (Казахстан) заключительную партию вагонокомплектов пассажирских вагонов локомотивной тяги, доведя объем поставок за 2020 год до 100. Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.



Партия включает в себя комплекты 42 некупейных вагонов и 8 купейных вагонов. Их финальная сборка будет осуществлена на производственных площадях «Тулпара». Еще 50 вагонокомплектов были отправлены в Казахстан летом этого года.



Собранные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч и эксплуатацию на протяжении не менее чем 40 лет. Они произведены из безопасных материалов, которые соответствуют всем противопожарным нормам, оборудованы датчиками противопожарной системы и установкой пожаротушения с использованием запаса воды из системы водоснабжения.



Кроме того, подвижной состав оборудован системой накопления и передачи диагностической информации, а также поездной и вагонной магистралью системы контроля, диагностики и управления (СКДУ).



Вагоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки: кондиционерами, экологически чистыми туалетами, WiFi-роутерами, USB-розетками. Системы вентиляции оснащаются современными установками обеззараживания воды и воздуха. Они очищают воздух с помощью амальгамных бактерицидных ультрафиолетовых ламп высокой мощности - аналогичных тем, что используют для обеззараживания помещений в медицинских учреждениях. При попадании в установки бактерии и вирусы перестают быть опасными для человека. Каждая установка может обеззараживать до 2500 м3/час. Устройства прошли полный цикл испытаний в профильном институте Всероссийского НИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора.



Вагоны хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации не только в России, но и в других странах СНГ. Всего с начала 2019 года ТВЗ изготовил и отправил в адрес ТОО «Вагоностроительный завод «Тулпар» более 200 вагонокомплектов, говорится в сообщении предприятия.

Тверской вагоностроительный завод Трансмашхолдинга – единственное в России и СНГ предприятие, специализирующееся на производстве пассажирских вагонов локомотивной тяги. Вагоны производства ТВЗ эксплуатируются на железных дорогах России, Казахстана, Беларуси, Латвии, Литвы, Монголии, Египта. Поезда, сформированные из вагонов ТВЗ, курсируют также по международным маршрутам до Хельсинки, Ниццы, Софии, Белграда, Варшавы и других городов зарубежной Европы.



Трансмашхолдинг (ТМХ) – номер один среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ, №4 в мире. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. ТМХ – российская компания со штаб-квартирой в Москве и международными подразделениями в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Беларуси и Казахстане. В структуру холдинга входит 15 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.