В Испании создадут реестр тех, кто отказался от вакцинации против коронавируса

CentralAsia (CA) - В Испании будет создан реестр тех, кто отказался от вакцинации против коронавируса, когда прививка была предложена. об этом сообщил министр здравоохранения Сальвадор Илиа Рока.



Этой базой данных Мадрид, как передает Euronews, поделится с другими странами-членами ЕС.



Тем временем в Великобритании в предновогоднюю неделю зарегистрировано рекордное число инфицированных — свыше 41 тысячи новых случаев заражения было выявлено в один день.



И это несмотря на то, что в лондонской агломерации и практически всех графствах, расположенных на юго-востоке Англии, действует наивысший уровень жестких ограничительных мер.



А в Шотландии и Уэльсе стационары, как сообщается, могут не справиться с потоком пациентов с COVID-19.



В Женеве в штаб-квартире ВОЗ хвалят ученых и специалистов, сумевших достичь серьезного прогресса в деле изучения вируса и обуздания пандемии.



Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, подчеркнул: «Новая вершина была покорена, и не в последнюю очередь благодаря сотрудничеству частного и государственного секторов экономики, наглядный пример - логистическая машина, которая начала работать в разных странах. Это говорит о невероятных достижениях, в том числе и в сфере науки. Это фантастика.



Тем не менее, ВОЗ не собирается почивать на лаврах, мы намерены добиться, чтобы все, кто нуждается в прививках во всех странах, получили бы доступ к вакцинации, чтобы обрести защиту от инфекции».



Новый штамм вируса, тот самый, который был обнаружен и описан в Британии, теперь выявлен и в Италии.



Апеннины находятся в Европе на четвертом месте по количеству зараженных, а в ЕС — на первом по числу летальных исходов. Вакцина, как сообщают специалисты, должна быть эффективна и в отношении новой мутации коронавируса.



В Швеции, в которой не было карантина, а жителей скандинавского королевства призвали следовать мерам санитарной предосторожности, кабинет министров накануне внес в парламент новый законопроект, который позволяет исполнительной власти закрывать, в случае роста случаев заражения и прихода третьей волны, торговые центры и даже приостанавливать работу общественного транспорта.

