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  29 декабря 2020
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В Узбекистане примут программу по сохранению объектов культурного наследия

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 декабря в ходе своего послания парламенту поручил правительству принять до конца января программу по сохранению объектов культурного наследия.

"Нам необходимо сохранить и передать будущим поколениям культурное наследие нашего народа. В настоящее время в него входит более 7 тысяч объектов. К сожалению, недавно нанесенный ущерб некоторым бесценным объектам говорит о халатном отношении к данному вопросу. Эта работа требует постоянного внимания не только Министерства культуры, но и хокимиятов на местах, махаллей, средств массовой информации и широкой общественности", – отметил глава государства.

Глава государства поручил правительству в течение одного месяца принять специальную программу по учету, сохранения и обеспечению охраны объектов культурного наследия.

Ранее основатель и председатель «Института Центральной Азии и Кавказа» Фредерик Старр в интервью СМИ раскритиковал чиновников Узбекистана за небрежное отношение к своему культурному наследию.

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