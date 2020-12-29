В Китае журналистку осудили на 4 года тюрьмы за материалы о вспышке COVID-19 в Ухане

CentralAsia (CA) - Китай приговорил к тюремному заключению гражданского журналиста, которая сообщала в феврале о вспышке коронавируса в Ухане.

37-летняя Чжан Чжань записывала видеоролики, которые получили распространение в Интернете. На видео были запечатлены переполненные больницы и крематории, когда город пытался сдержать COVID-19 в первые дни вспышки.

Журналист, в прошлом юрист, приговорена к четырем годам тюремного заключения судом в Шанхае за репортажи из эпицентра вируса, сообщил ее адвокат. Чжан Чжань признали виновной в «провоцировании ссор и конфликтов» из-за того, что она рассказывала о хаосе в городе во время вспышки инфекции.

«Чжан Чжань выглядела опустошенной, когда огласили приговор», — заявил 28 декабря журналистам Жэнь Цюаньню, один из ее адвокатов. Он добавил, что во время оглашения мать журналистки не могла сдержать слез.

Адвокат заявил, что опасения по поводу здоровья осужденной усиливаются. В июне она начала голодовку в заключении и подверглась принудительному кормлению через трубку. Адвокат говорит, что его подзащитная на прошлой неделе пообещала отказаться от еды, если ей вынесут тяжкий приговор.

Чжан Чжань предстала перед судом первой среди группы гражданских журналистов, задержанных властями в начале этого года после репортажей из Уханя.

Китай подвергался резкой критике мирового сообщества за его первоначальное обращение с вирусом и обвинялся в сокрытии данных.

Ожидается, что в следующем месяце группа из десяти ученых Всемирной организации здравоохранения отправится в Ухань для расследования вспышки. Ранее Пекин ранее неохотно соглашался на независимое расследование.