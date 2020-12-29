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  29 декабря 2020
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Гражданство Узбекистана будет выдаваться лицам, прожившим в стране не менее 15 лет

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане будут выдавать гражданство страны лицам, прожившим на территории республики не менее 15 лет. Об этом в ходе послание Олий Мажлису 29 декабря заявил президент Шавкат Мирзиёев.

«Отныне будет введен порядок предоставления гражданства напрямую лицам без гражданства, постоянно проживающим в нашей стране в течение 15 лет», — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В 2019 году гражданство получили более 50 тыс человек, приехавших в Узбекистан до 1995 года.

«В 2021 году мы предоставим гражданство Узбекистана лицам без гражданства, которые приехали в Узбекистан до 2005 года и проживают здесь постоянно», — сообщил Мирзиеев.

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