За неделю в Казахстане от коронавируса скончались 66 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 21 по 27 декабря зарегистрированы 66 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи смерти выявлены в 12 регионах страны:

- город Алматы - 19;

- город Нур-Султан - 9;

- Западно-Казахстанская область - 9;

- Павлодарская область - 8;

- Атырауская область - 5;

- Алматинская область - 4;

- Восточно-Казахстанская область - 4;

- Костанайская область - 3;

- Акмолинская область - 2;

- Актюбинская область - 1;

- Жамбылская область - 1;

- Карагандинская область - 1.

Итого по Республике Казахстан с начала пандемии зарегистрировано 2262 случая с летальным исходом от коронавируса.

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