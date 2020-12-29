За неделю в Казахстане от коронавируса скончались 66 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 21 по 27 декабря зарегистрированы 66 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.
Новые случаи смерти выявлены в 12 регионах страны:
- город Алматы - 19;
- город Нур-Султан - 9;
- Западно-Казахстанская область - 9;
- Павлодарская область - 8;
- Атырауская область - 5;
- Алматинская область - 4;
- Восточно-Казахстанская область - 4;
- Костанайская область - 3;
- Акмолинская область - 2;
- Актюбинская область - 1;
- Жамбылская область - 1;
- Карагандинская область - 1.
Итого по Республике Казахстан с начала пандемии зарегистрировано 2262 случая с летальным исходом от коронавируса.
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