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  29 декабря 2020
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В Ташкенте женщина бросилась под колеса поезда в метро. Её удалось спасти (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Ташкентском метрополитене спасли женщину, которая решила покончить с собой, бросившись под колеса проезжающего поезда. Женщину спасли сотрудники метро.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена Ташкента, инцидент произошел 28 декабря в 21:23 часов на станции «Алишер Навои».

38-летння Б.И. намерено бросилась на рельсы под колеса приближающегося поезда, отметили в ведомстве.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников и управления по обеспечению безопасности метрополитена удалось избежать несчастного случая. Гражданка Б.И. была поднята на платформу без серьезных увечий», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в момент падения женщина находилась в депрессивном состоянии и бросилась на рельсы, будучи в состоянии аффекта.

По данному факту проводится расследование.

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