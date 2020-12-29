В Ташкенте женщина бросилась под колеса поезда в метро. Её удалось спасти (видео)

В Ташкенте женщина бросилась под колеса поезда в метро. Её удалось спасти

CentralAsia (UZ) - В Ташкентском метрополитене спасли женщину, которая решила покончить с собой, бросившись под колеса проезжающего поезда. Женщину спасли сотрудники метро.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена Ташкента, инцидент произошел 28 декабря в 21:23 часов на станции «Алишер Навои».

38-летння Б.И. намерено бросилась на рельсы под колеса приближающегося поезда, отметили в ведомстве.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников и управления по обеспечению безопасности метрополитена удалось избежать несчастного случая. Гражданка Б.И. была поднята на платформу без серьезных увечий», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в момент падения женщина находилась в депрессивном состоянии и бросилась на рельсы, будучи в состоянии аффекта.

По данному факту проводится расследование.