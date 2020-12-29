ВОЗ заявила о новых вариантах коронавируса в 2021 году

CentralAsia (CA) - Страны по всему миру должны активизировать работу по секвенированию геномов для скорейшего выявления новых вариантов коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.



«В будущем году нам предстоят… новые вызовы, например, новые варианты COVID-19, а также помощь людям, уставшим от пандемии, в продолжении борьбы с ней», - передает его слова DW.



Глава организации добавил, что ВОЗ плотно работает с учеными по всему миру, чтобы «лучше понять все изменения вируса» и их последствия. Он призвал к прозрачному обмену информацией между отдельными странами, а также с органом, координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН. «Только если государства изучают (мутации) и эффективно проводят тесты, возможно идентифицировать варианты и скорректировать стратегии, чтобы справиться с пандемией», - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.



Коронавирус выявлен у более 80 млн человек по всему миру, скончались 1,7 млн из них.

