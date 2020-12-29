[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВОЗ заявила о новых вариантах коронавируса в 2021 году

CentralAsia (CA) -  Страны по всему миру должны активизировать работу по секвенированию геномов для скорейшего выявления новых вариантов коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В будущем году нам предстоят… новые вызовы, например, новые варианты COVID-19, а также помощь людям, уставшим от пандемии, в продолжении борьбы с ней», - передает его слова DW.

Глава организации добавил, что ВОЗ плотно работает с учеными по всему миру, чтобы «лучше понять все изменения вируса» и их последствия. Он призвал к прозрачному обмену информацией между отдельными странами, а также с органом, координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН. «Только если государства изучают (мутации) и эффективно проводят тесты, возможно идентифицировать варианты и скорректировать стратегии, чтобы справиться с пандемией», - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Коронавирус выявлен у более 80 млн человек по всему миру, скончались 1,7 млн из них.

print
  • В Турции из сексуального рабства освобождены 11 гражданок Узбекистана (видео)
  • Саудовская Аравия продлила запрет на въезд из-за коронавируса
  • Принят закон о президентских выборах Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com