[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане намерены взимать туристический сбор со своих граждан

CentralAsia (UZ) -  Проектом указа президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему развитию паломнического туризма в Республике Узбекистан и созданию благоприятных условий для паломников» предлагается введение туристического (гостиничного) сбора для граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране.

Как сообщила пресс-служба Госкомтуризма, ожидается, что вырученные средства направят на финансирование мероприятий, направленных на пропаганду и стимулирование внутреннего туризма, обеспечение занятости средствами средств размещения в период низкого туристического сезона.

Туристический (гостиничный) сбор устанавливается в размере 0,5 процента от базовой расчетной суммы. В настоящее время один размер базовой расчётной величины составляет 223 тыс сумов (21 доллар).

print
  • На утро 29 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 739 человек
  • В Ухане стартовала кампания экстренной вакцинации от коронавируса
  • В Узбекистане для борьбы с пандемией на новый год сформирован резерв на $287, 5 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com