В Узбекистане намерены взимать туристический сбор со своих граждан

CentralAsia (UZ) - Проектом указа президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему развитию паломнического туризма в Республике Узбекистан и созданию благоприятных условий для паломников» предлагается введение туристического (гостиничного) сбора для граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране.

Как сообщила пресс-служба Госкомтуризма, ожидается, что вырученные средства направят на финансирование мероприятий, направленных на пропаганду и стимулирование внутреннего туризма, обеспечение занятости средствами средств размещения в период низкого туристического сезона.

Туристический (гостиничный) сбор устанавливается в размере 0,5 процента от базовой расчетной суммы. В настоящее время один размер базовой расчётной величины составляет 223 тыс сумов (21 доллар).