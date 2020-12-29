В Ухане стартовала кампания экстренной вакцинации от коронавируса

CentralAsia (CA) - В городе Ухань, в где в конце прошлого года была впервые зафиксирована вспышка COVID-19, началась прививочная кампания от коронавируса для определенных групп населения. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную администрацию.

Экстренная вакцинация началась 24 декабря. Она проводится в 48 специализированных больницах в 15 районах города и нацелена на определенные ключевые группы людей в возрасте от 18 до 59 лет, сообщил журналистам замглавы Центра по контролю и профилактике заболеваний города Ухань Хэ Чжэньюй.

Тем, кто проходит вакцинацию, необходимо сделать две прививки с интервалом в четыре недели, отметил он.

В период с 1 октября по 27 декабря в Ухане в общей сложности было зарегистрировано 43 завозных случая заражения COVID-19. Из них 10 случаев сопровождались симптомами заболевания, а 33 были квалифицированы как бессимптомные. Все, кроме четырех бессимптомных носителей вируса, уже были выписаны из больниц, указал Пэн Хоупэн, замглавы городского комитета по делам здравоохранения.

В июле текущего года Китай запустил программу экстренной вакцинации, в ее рамках власти утвердили две кандидатные вакцины компаний Sinopharm и Sinovac.