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  30 декабря 2020
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В Китае отравлен 39-летний миллиардер — создатель видеоигры по «Игре престолов»

CentralAsia (CA) -  Полиция в Шанхае расследует гибель 39-летнего миллиардера Линь Ци, умершего 25 декабря. По предварительной версии, бизнесмен был отравлен.

Линь — владелец компании — разработчика видеоигр Yoozoo, известной, в частности, по видеоигре «Игра престолов: зима близко».

Состояние Линя оценивалось рейтингом Hurun Report в 1,3 миллиарда долларов. Его компания разрабатывала браузерную видеоигру по популярному сериалу «Игра престолов» и владела правами на экранизацию бестселлера Лю Цысиня — фантастического романа «Задача трёх тел».

16 декабря Линь был госпитализирован в Шанхае с подозрением на отравление. Он сам добрался до больницы и чувствовал себя хорошо, но позже его состояние резко ухудшилось, и 25 декабря он скончался. Полиция расследует его смерть как убийство.

Китайский бизнес-журнал «Цайсинь», цитируя анонимные источники, сообщает, что подозреваемый в покушении — сотрудник Yoozoo, работавший над адаптацией «Задачи трёх тел» для онлайн-кинотеатра Netflix. Издание рассказало, что полиция задержала подозреваемого и назвала его фамилию, не раскрыв дополнительных подробностей.

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