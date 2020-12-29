Компания UzAuto Motors «из-за клеветы в соцсетях и СМИ недополучила $53,6 млн прибыли»

CentralAsia (UZ) - Автопроизводитель Узбекистана UzAuto Motors заявил, что не получил в текущем году ожидаемой прибыли в размере $53,6 млн "из-за клеветы в соцсетях и СМИ".

В 2020 году распространение различных клеветнических и необоснованных сообщений в СМИ и социальных сетях по «специальному заказу» оказало негативное влияние не только на репутацию UzAuto Motors, но и на экономику страны. Об этом говорится в сообщении директора юридического департамента компании Рустама Шаймардонова.

Чиновник отмечает, что распространение таких сообщений привело к тому, что в августе-сентябре текущего года ежедневная выручка UzAuto Motors уменьшилась на 30-40 млрд сумов, в результате чего компания недополучила 562 млрд сумов. Такие потери препятствовали уплате компанией налогов и других социальных платежей в госбюджет. В результате возникновения дефицита средств, платежи по аккредитиву, запланированные на сентябрь, и платежи иностранным партнерам были оплачены с задержкой в октябре-ноябре.

Во-вторых, как считают в компании, подобные «заказные» материалы негативно сказываются на инвестиционной привлекательности Узбекистана и вызывают у многих инвесторов сомнения относительно возможности привлечения инвестиций в нашу страну.

За последние 3 года объем производства автомобилей вырос в 2 раза: с 140 тысяч до 280 тысяч единиц автомобилей.

По словам представителя компании, на 1000 автомобилей, произведенных UzAuto Motors, лишь в 15 случаях наблюдаются различного рода дефекты, при мировом показателе 28.