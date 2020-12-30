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  30 декабря 2020
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Указом Президента Монголии Х.Баттулга награждены лучшие молодые ученые, инженеры и рабочие

CentralAsia (MNG) -  Президентская премия вручается для поощрения молодых людей к работе, творческому производству и научному развитию, а также для поддержки профессионального образования, навыков и профессиональной кадровой политики молодого поколения.

В соответствии с этим постановлением президент Монголии г-н Баттулга Халтмаа издал указ о присуждении Президентской премии 2020 года лучшим молодым ученым, инженерам и рабочим, которые «являются ведущими и образцами в своей области своими профессиональными навыками и производительностью» и награждены высшей государственной наградой Монголии — почетную медалью Труда.

За свою научную работу награждены следующие молодые люди:

  • Доктор Насантогтох Отгон, научный сотрудник Института химии и химической технологии Академии наук, получила награду за исследовательский доклад «Новые технологии утилизации сточных вод путем окисления и осаждения мышьяка (III)».
  • Д-р Тэлмэнбаяр Лхагва, доцент, отвечающий за программу машиностроения в Школе механики и транспорта Университета науки и технологий, получила награду за исследовательскую работу на тему «Покрытие и коррозионная стойкость алюминиевого сплава 6061».
  • Д-р Дашням Хандмаа, научный консультант Института фармакологии ООО «Монос», была награждена за исследовательскую работу «Разработка микропузырьков, содержащих ионные терапевтические антибактериальные и сосудистые агенты, и их использование в регенерации тканей».

Премия Президента Монголии «Лучший молодой инженер»:

  • Тодгэрэл Эрхэмбаяр, главный инженер ООО «ГБЭТ», который разработал и внедрил технологию и методологию строительства сверхмощных железобетонных мостов и их железобетонных балок, и первым в стране выполнил строительные работы в Монголии в соответствии с климатом Гоби.

Премия «Лучший молодой рабочий» имени Президента Монголии:

  • Мөнхжаргал Бавуу, плотник взвода искусственного строительства 7780-го инженерного подразделения вооруженных сил, также был награжден за свои профессиональные навыки и продуктивность, а также за его образцовый вклад в национальное развитие железной дороги Таван Толгой –Зуунбаян.

Также в соответствии с порядком присуждения стипендий имени президента Монголии лучшим студентам Администрация президента Монголии традиционно объявляет стипендии и отбирает студентов дневной формы обучения местных высших учебных заведений, колледжей и центров профессионального обучения. В связи с этим был издан указ о присуждении стипендий имени президента Монголии 30 студентам, и стипендии присуждаются согласно соответствующим положениям.

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