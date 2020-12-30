Монгольские банки удовлетворили заявки на отсрочку платежа по ипотеке от 57 456 заемщиков

CentralAsia (MNG) - В целях облегчения финансовых трудностей, вызванных пандемией COVID-19 для юридических и физических лиц, которые не могут выплатить задолженность по кредиту, правительство Монголии вместе с Банком Монголии (ЦБ) и коммерческими банками решило отсрочить погашение потребительских и ипотечных кредитов и их процентов с апреля 2020 года по октябрь 2020 года, а затем снова с ноября 2020 года по июль 2021 года.

ЦБ Монголии сообщил, что в период с апреля 2020 года по 25 декабря 2020 года коммерческие банки получили запросы на отсрочку платежа от 58328 заемщиков на общую сумму ипотечных кредитов 3,2 трлн тугриков (около $ 1 млрд 124 млн). Из них банки разрешили отложить выплаты по ипотеке 57 456 заемщикам или 99 процентам всех запросов.

Те, кто получил отсрочку платежа по кредитов, не обязаны производить регулярные платежи по своим кредитам, включая основную сумму и проценты, до 1 июля 2021 года. Центральный банк считает, что меры по отсрочке платежа по кредите помогли каждому домохозяйству-заемщику сэкономить примерно 7,7 миллиона тугриков (около $ 2703) на фоне продолжающееся общенациональное повышенное состояние готовности и меры изоляции в Улан-Баторе в качестве профилактики передачи COVID-19.

После принятия решения о отсрочке погашения ссуд и их процентов Банк Монголии внес временные изменения в правила, которым следуют коммерческие банки в отношении их классификации активов и требований к их операциям, что позволяет банкам не изменять кредитные рейтинги своих заемщиков, вызванные: сбои по выплате кредита.

Начиная с 1 октября 2020 года, годовая процентная ставка по ипотечному кредиту, которая ранее была установлена на уровне 8 процентов, была снижена до 6 процентов с целью лучшего охвата целевых групп, тех, кто уезжает из юрточных районов, и снижения кредитной нагрузки.

ЦБ сообщил, что коммерческие банки выдали 8-процентные ипотечные кредиты на общую сумму 290 миллиардов тугриков (около $ 102 млн) примерно 4000 заемщиков за первые 9 месяцев этого года, с октября 2020 года ипотечные кредиты под 6 процентов на сумму 120 миллиардов тугриков (около $ 42,1 млн) были предоставлены 1800 заемщикам.

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