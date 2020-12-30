Холодная воздушная масса в Монголии, возможно, побила мировой рекорд по давлению приземного воздуха

CentralAsia (MNG) - Холодный купол высокого давления в Восточной Азии дал, возможно, самые высокие показания атмосферного давления, когда-либо зарегистрированные на планете Земля, — с важным уточнением.

Во вторник в 7 часов утра по местному времени среднее давление на уровне моря в Цэцэн-Ууле, Монголия, выросло до 1094,3 миллибара, или 32,31 дюйма. Высокое давление сопровождалось леденящей до костей температурой -49,9 градуса (минус -45,5 градуса Цельсия).

Показание давления в Цэцэн-Уул превышает 1089,4 миллибар, наблюдавшееся в Тосонцэнгэле аймака Завхан, также в Монголии, 30 декабря 2004 года, что Всемирная метеорологическая организация оценила как мировой рекорд давления для высот выше 2461 фута (750 метров).

Тосонцэнгэл расположен на высоте 5 658 футов (1725 метров), а Цэцэн-Уул находится на высоте 6 325 футов (1928 метров).

Несколько других станций возле Цэцэн-Уула сообщили о чрезвычайно высоких значениях давления, включая 1091,9 мбар на Тосонцэнгэл.





Давление — это мера веса воздуха в данной области. Высокое давление способствует опусканию воздуха и безветренной погоде, тогда как низкое давление обычно связано с поднимающимся воздухом и штормовыми условиями.

Всемирная метеорологическая организация поддерживает две категории высоты для рекордов высокого давления, потому что существует неотъемлемая неопределенность в формулах, используемых для преобразования атмосферного давления, измеренного на высотных станциях, в эквивалент уровня моря.

Давление воздуха обычно падает при подъеме на высоту. Для создания карт погоды, отражающих приливы и отливы погодных явлений, а не эффект возвышения, локально наблюдаемые показания обычно конвертируются в средние значения давления на уровне моря.

На высоте ниже 2461 фута нынешним обладателем титула является Агата, Россия, где 31 декабря 1968 года в центре огромного купола высокого давления было зарегистрировано давление в 1083,8 мбар. Сибирская деревня находится на высоте 856 футов ( 261 метр).

Согласно данным веб-сайта Дэвида Рота из Национальной метеорологической службы, максимальное давление в большинстве городов США составляет от 1045 до 1060 миллибар. Смежные - США. Рекорд - 1064 миллибар, зафиксированный в канун Рождества 1983 года в Майлс-Сити, штат Монтана, во время исторической волны холода, охватившей большую часть страны.

Оценка потенциального рекорда

Рэнди Цервени (Randy Cerveny), профессор Университета штата Аризона, который координирует оценку климатических экстремальных явлений Всемирным метеорологическим обществом, сообщил Capital Weather Gang в электронном письме, что агентство расследует потенциальную запись из Монголии.

Решающим фактором, по словам Цервени, будет метод, используемый для преобразования барометрических данных в среднее давление на уровне моря. Неотъемлемой проблемой является необходимость предположить, насколько теплой или холодной была бы «реальная» атмосфера в воображаемом слое между станцией и уровнем моря.

В мире использовалось не менее 15 различных методов, и глобального стандарта не существует. Температура поверхности минус-49,9 градуса в Цэцэн-Ууле была близка к показанию минус-48,6 (минус-44,8 по Цельсию), связанному с рекордом 2004 года на Тосонцэнгэле. Это сходство означает, что запись, по крайней мере, правдоподобна.

«Сравнение событий 2020 и 2004 годов, по крайней мере, похоже на аналогичные», - сказал климатолог Блэр Тревин (Blair Trewin) из Австралийского метеорологического бюро в электронном письме.

Однако Тревин отметил, что интенсивные инверсии, наблюдаемые в высокогорных районах, таких как Цэцэн-Уул и Тосонцэнгэл, отражают только условия, расположенные очень близко к поверхности, а не реальную атмосферу над инверсией или воображаемую атмосферу, спускающуюся до уровня моря. Так что в принципе Тревин сомневается в высотных рекордах давления, которые рассчитываются в настоящее время.

«Я полагаю, что вы получили бы еще более впечатляющие значения [среднего давления на уровне моря], если бы аналогичные методы применялись в Антарктиде», - сказал он.

Группа экспертов признала эту дилемму в документе о подтверждении Всемирной метеорологической организацией текущего рекорда высоты 2004 года на Тосонцэнгэле. В документе отмечается, что «сильные поверхностные инверсии и экстремально низкие температуры поверхности могут происходить во многих частях мира. Следовательно, эти условия аннулируют все расчеты [давления на уровне моря] в этих условиях?»

Еще один впечатляющий рекорд давления был установлен в этом году в полночь 19-20 января, когда давление в аэропорту Хитроу около Лондона достигло 1049,6 миллибар — наивысшего официального значения для лондонского региона за более чем 300 лет ведения учета. Поскольку аэропорт Хитроу находится на высоте менее 100 футов над уровнем моря, его показания давления незначительно влияют на высоту.

Цэцэн-Уул — сомон аймака Завхан в западной части Монголии. Центр сомона — посёлок Тэгш, расположенный в 180 километрах от административного центра аймака — города Улиастай и в 1010 километрах от столицы страны — Улан-Батора. Климат резко континентальный. Средняя температура января -24 градусов, июля +16-19 градусов. Ежегодная норма осадков составляет 250-300 мм.

источник: washingtonpost.com

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