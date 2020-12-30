Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13 265

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 29 декабря 37 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления. Случаев смерти за сутки не выявили, следует из данных портала.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 13 265 человек, из них выздоровели 12 763 пациента или 96,2% инфицированных, скончались 90 человек.

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