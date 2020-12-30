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  30 декабря 2020
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В Кыргызстане на средства от Узбекистана возвели и сдали в эксплуатацию еще две модульные больницы

CentralAsia (UZ) -  Накануне, 29 декабря, в Бишкеке состоялась церемония открытия больниц модульной конструкции, возведенных за счет Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.

Отмечается, что на территории Национального госпиталя в Бишкеке возведена больница на 176 коек, Чуйской областной больницы – на 24 койки. Проекты были завершены менее чем за месяц, больницы оснащены медицинским оборудованием и мебелью.

Ранее при финансовой поддержке Узбекистана завершилось строительство больницы из быстровозводимых конструкций на 200 коек в Кадамжайском районе Баткенской области КР.

Кроме этого, за время распространения коронавируса в Кыргызстане Узбекистан прислал несколько партий гуманитарной помощи для борьбы с болезнью.

По данным на 29 декабря, общее число заразившихся коронавирусом в Кыргызстане составляет 80 тысяч 654 человека, жертвами COVID-19 стали 1353 человека.

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