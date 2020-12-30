На утро 30 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 726 человек. Всего — 153 925

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 726 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 30 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 107;
- город Алматы - 81;
- Павлодарская область - 65;
- Алматинская область - 61;
- Атырауская область - 60;
- Костанайская область - 60;
- Северо-Казахстанская область - 58;
- Акмолинская область - 54;
- Восточно-Казахстанская область - 48;
- Западно-Казахстанская область - 43;
- Карагандинская область - 40;
- Жамбылская область - 15;
- Мангистауская область - 11;
- Туркестанская область - 9;
- город Шымкент - 6;
- Актюбинская область - 5;
- Кызылординская область - 3.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 153 925 случаев коронавируса.