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  30 декабря 2020
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На утро 30 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 726 человек. Всего — 153 925

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 726 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 30 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 107;

- город Алматы - 81;

- Павлодарская область - 65;

- Алматинская область - 61;

- Атырауская область - 60;

- Костанайская область - 60;

- Северо-Казахстанская область - 58;

- Акмолинская область - 54;

- Восточно-Казахстанская область - 48;

- Западно-Казахстанская область - 43;

- Карагандинская область - 40;

- Жамбылская область - 15;

- Мангистауская область - 11;

- Туркестанская область - 9;

- город Шымкент - 6;

- Актюбинская область - 5;

- Кызылординская область - 3.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 153 925 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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