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  30 декабря 2020
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В Монголии за сутки от коронавируса выздоровели еще 79 человек

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии проведено 12 828 ПЦР тестов на коронавирус и выявлено 20 новых случаев. Об этом 30 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 79 пациентов.

Из 20 новых случаев 2 — пассажиры рейса Токио — Улан-Батор, остальные местные случаи передачи.

По состоянию на сегодняшний день, общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1195, из которых 824 вылечились, 361 пациент находится на лечении в больницах.

Коронавирус в Монголии
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