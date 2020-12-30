В Монголии за сутки от коронавируса выздоровели еще 79 человек

CentralAsia (MNG) - За прошедшие сутки в Монголии проведено 12 828 ПЦР тестов на коронавирус и выявлено 20 новых случаев. Об этом 30 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.
Также за сутки от коронавируса выздоровели 79 пациентов.
Из 20 новых случаев 2 — пассажиры рейса Токио — Улан-Батор, остальные местные случаи передачи.
По состоянию на сегодняшний день, общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1195, из которых 824 вылечились, 361 пациент находится на лечении в больницах.
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