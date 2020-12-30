Алексея Навального подозревают в мошенничестве

Алексей Навальный // AP Photo, Павел Головкин

CentralAsia (CA) - Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении оппозиционера Алексея Навального. Его подозревают в растрате средств, которые жертвовали его организациям.



«Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов», - говорится в сообщении ведомства.



Однако, как утверждает следствие, Навальный якобы потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели — в частности, на «приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)».



В сообщении уточняется, что речь идет о сборе средств в пользу «Фонда борьбы с коррупцией», «Фонда поддержки средств массовой информации Пятое время года», «Фонда организации и координации защиты прав граждан», «Фонда правового обеспечения граждан», «Фонда защиты прав граждан «ШТАБ».



«Путин, похоже, бьется в истерике», - отреагировал на эту новость сам Навальный в Твиттере.



В июле 2020 года Навальный опубликовал декларацию о своих доходах. Из нее следовало, что за 2019 год оппозиционер заработал 5,44 млн рублей (около 453 тысяч рублей в месяц). По словам Навального, этот доход складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание и организацию подачи заявлений ЕСПЧ.



Комментируя новое дело против него, политик сообщил, что у него нет зарплаты в учрежденном им Фонде борьбы с коррупцией: «Я никогда не получал денег в ФБК и, как многие из вас, сам подписан на пожертвование в фонд. Сами понимаете, если бы хоть копейка ваших пожертвований оказалась бы у меня, уже миллион разоблачающих фильмов вышло», - передает его слова ВВС.



Накануне Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что условный срок Навального, к которому его приговорили по делу «Ив Роше», может быть заменен на реальный.



Алексей Навальный после отравления в России был вывезен для лечения в Германию. После того как он пришел в сознание, он несколько раз заявлял о намерении вернуться в Россию. Он утверждает, что сроки его возвращения зависят от мнения врачей.