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  30 декабря 2020
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Россия разрешила поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Россельхознадзор разрешил с 1 января 2021 года поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана, сообщается на сайте ведомства.

«С 1 января 2021 года под гарантии Государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан разрешает поставки в Россию томатов с 34 узбекских предприятий», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор с 11 декабря временно запретил ввоз томатов и перца из Кашкадарьинской области республики Узбекистан, с 14 декабря — ввоз томатов и перца из Армавирской области Армении. Ведомство выявило в продукции узбекского производителя Sunny Land Export вирус коричневой морщинистости плодов томата, в отношении которого была введена временная карантинная фитосанитарная мера. Отмечалось, что вирус может вызывать потерю до 70% урожая.

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