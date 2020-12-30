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  30 декабря 2020
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В Казахстане от коронавируса выздоровели более 1 тыс. человек за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1047 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 141 731 человека, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 17 967;

- Алматы - 16 856;

- Нур-Султан - 16 775;

- Атырауская область - 12 202;

- Карагандинская область - 11 351;

- Западно-Казахстанская область - 7991;

- Северо-Казахстанская область - 7940;

- Павлодарская область - 7428;

- Костанайская область - 7229;

- Акмолинская область - 6225;

- Алматинская область - 5827;

- Шымкент - 5299;

- Жамбылская область - 4700;

- Мангистауская область - 3552;

- Актюбинская область - 3546;

- Туркестанская область - 3529;

- Кызылординская область - 3314.

Коронавирус в Казахстане
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