В Казахстане от коронавируса выздоровели более 1 тыс. человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1047 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 141 731 человека, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 17 967;
- Алматы - 16 856;
- Нур-Султан - 16 775;
- Атырауская область - 12 202;
- Карагандинская область - 11 351;
- Западно-Казахстанская область - 7991;
- Северо-Казахстанская область - 7940;
- Павлодарская область - 7428;
- Костанайская область - 7229;
- Акмолинская область - 6225;
- Алматинская область - 5827;
- Шымкент - 5299;
- Жамбылская область - 4700;
- Мангистауская область - 3552;
- Актюбинская область - 3546;
- Туркестанская область - 3529;
- Кызылординская область - 3314.
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