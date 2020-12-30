ФАО помогает фермерам Узбекистана справиться с последствиями пандемии COVID-19

CentralAsia (UZ) - Недавняя оценка Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Международной организации труда (МОТ), Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показала, что экономические и социальные потрясения, вызванные пандемией COVID-19 уже повлияли и продолжают оказывать разрушительное воздействие на экономики большинства стран мира.

Сельскохозяйственные сектора в странах Центральной Азии также пострадали от пандемии в силу закрытых границ, сокращения денежных потоков от мигрантов, а также из-за невозможности притока рабочей силы из соседних стран.

Как сообщили в представительстве ФАО, самые уязвимые фермерские хозяйства на проектных территориях региона уже получили семена, удобрения, дизтопливо, оборудование и гранты для продолжения сельхоз деятельности.

В ноябре этого года наиболее уязвимые семьи в пилотных районах Кашкадарьинской и Бухарской областях Узбекистана получили сельскохозяйственную технику и оборудование - 31 водяной насос и 8 мотокультиваторов зарубежного производства. Еще ранее, в июне 2020 года нуждающиеся семьи в Бухарском районе получили 30 тысяч саженцев томатов, капусты, баклажан и болгарского перца и около 11 тонн азотных и фосфорных удобрений.

В настоящее время в двух районах идет строительство 34 теплиц размером 100 м2 каждая - 20 в Бухарском и 14 в Камашинском районе. Помощь распределяется в этих районах в соответствии со списками на получение поддержки, определенными совместно с хокимиятами районов.