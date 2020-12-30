В Узбекистане на 15% сократят число чиновников

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 декабря в послании парламенту заявил, что число сотрудников системы госуправления должно быть сокращено на 15%.

По его словам, система работает недостаточно эффективно. Конкретно проблемы заключаются в чрезмерной централизации процесса принятия решений в министерствах и ведомствах, часто функции дублируются, потому что не прописаны полностью. Также некоторые замы министров и руководители среднего звена избегают ответственности и не проявляют инициативы.

Мирзиёев считает, что эти проблемы существуют из-за недостатка знаний и навыков, дефицита чувства ответственности, из-за коррупции. Чиновники не решают реальные проблемы, а занимаются ненужными совещаниями и бумажной работой.

Мирзиёев дал правительству два месяца на исправление недочетов и оптимизацию численности работников госуправления.