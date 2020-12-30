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  30 декабря 2020
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Ашхабадская новогодняя ёлка оказалась самой высокой в Центральной Азии

CentralAsia (TM) -  Самой высокой елью в 2020 году среди стран Центральной Азии признана главная ёлка Туркменистана, сообщают местные СМИ.

Высота Ашхабадской новогодней ёлки вместе с украшающей её верхушку звездой – 41 метр, а ширина – 16 метров. Она установлена на площади перед Культурно-развлекательным центром «Алем».

На втором месте ёлка в Ташкенте (Узбекистан), её высота — 36 метров, а диаметр 13 метров.

Замыкают «тройку» Нур-Султан (Казахстан) и Бишкек (Кыргызстан), в этих двух столицах высота ёлки составила 25 метров.

Власти столицы Таджикистана в этом году приняли решение не устанавливать ёлку на центральной площади города.

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