Ашхабадская новогодняя ёлка оказалась самой высокой в Центральной Азии
- Туркменистан, общество
- 9:59, 30 декабря 2020
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CentralAsia (TM) - Самой высокой елью в 2020 году среди стран Центральной Азии признана главная ёлка Туркменистана, сообщают местные СМИ.
Высота Ашхабадской новогодней ёлки вместе с украшающей её верхушку звездой – 41 метр, а ширина – 16 метров. Она установлена на площади перед Культурно-развлекательным центром «Алем».
На втором месте ёлка в Ташкенте (Узбекистан), её высота — 36 метров, а диаметр 13 метров.
Замыкают «тройку» Нур-Султан (Казахстан) и Бишкек (Кыргызстан), в этих двух столицах высота ёлки составила 25 метров.
Власти столицы Таджикистана в этом году приняли решение не устанавливать ёлку на центральной площади города.